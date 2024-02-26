У Вашингтоні військовий підпалив себе біля посольства Ізраїлю. Він у критичному стані

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У Вашингтоні 25 лютого чинний військовослужбовець США підпалив себе перед посольством Ізраїлю. Він заявив, що більше «не буде співучасником геноциду», маючи на увазі війну в секторі Гази.

Про це пише CNN.

На відеозаписі інциденту чоловік представляється Аароном Бушнеллом і каже, що те, що він збирається зробити, «є найменшим у порівнянні зі стражданнями палестинців».

Потім чоловік встановив камеру на землю, облив себе невідомою рідиною і підпалив її. Він декілька разів прокричав «Звільніть Палестину!». Правоохоронці загасили вогонь вогнегасниками, згодом чоловіка доставили до лікарні — зараз він у критичному стані.

Прессекретар військово-повітряних сил США Роуз Райлі підтвердила, що чоловік, який скоїв самопідпал, — чинний військовослужовець США. Інцидент розслідують.

Через самопідпал чоловіка жоден з працівників посольства Ізраїлю не постраждав, повідомив речник пожежної служби Віто Маджіоло.