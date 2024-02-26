У Вашингтоні військовий підпалив себе біля посольства Ізраїлю. Він у критичному стані
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images
У Вашингтоні 25 лютого чинний військовослужбовець США підпалив себе перед посольством Ізраїлю. Він заявив, що більше «не буде співучасником геноциду», маючи на увазі війну в секторі Гази.
Про це пише CNN.
На відеозаписі інциденту чоловік представляється Аароном Бушнеллом і каже, що те, що він збирається зробити, «є найменшим у порівнянні зі стражданнями палестинців».
Потім чоловік встановив камеру на землю, облив себе невідомою рідиною і підпалив її. Він декілька разів прокричав «Звільніть Палестину!». Правоохоронці загасили вогонь вогнегасниками, згодом чоловіка доставили до лікарні — зараз він у критичному стані.
Прессекретар військово-повітряних сил США Роуз Райлі підтвердила, що чоловік, який скоїв самопідпал, — чинний військовослужовець США. Інцидент розслідують.
Через самопідпал чоловіка жоден з працівників посольства Ізраїлю не постраждав, повідомив речник пожежної служби Віто Маджіоло.
- Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників. Зараз у полоні ХАМАС перебувають понад 130 людей — більшість з них ізраїльтяни, проте є й іноземці. Нещодавно Ізраїль підтвердив загибель 31 зі 136 заручників, які залишалися в полоні ХАМАС.
- За даними Міністерства охорони здоровʼя Гази, від початку війни між Ізраїлем і сектором Гази було вбито щонайменше 29 629 палестинців.