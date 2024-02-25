Україна консультується з регуляторами ЄС і США щодо відкриття повітряного простору

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Україна веде консультації з європейськими та американськими безпековими регуляторами щодо відкриття повітряного простору.

Про це на форумі «Україна. Рік 2024» розповів міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

«Складний процес, але перші формальні кроки Україна робить вже зараз, саме в ці тижні ми подаємо офіційні заяви про оцінку ризиків до відповідних регуляторів», — сказав міністр.

З огляду на складну безпекову ситуацію ніяких термінів поки немає. Наразі Україні важливо, аби регулятори підтвердили запропонований алгоритм дій.