Україна консультується з регуляторами ЄС і США щодо відкриття повітряного простору
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Videvo
Україна веде консультації з європейськими та американськими безпековими регуляторами щодо відкриття повітряного простору.
Про це на форумі «Україна. Рік 2024» розповів міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
«Складний процес, але перші формальні кроки Україна робить вже зараз, саме в ці тижні ми подаємо офіційні заяви про оцінку ризиків до відповідних регуляторів», — сказав міністр.
З огляду на складну безпекову ситуацію ніяких термінів поки немає. Наразі Україні важливо, аби регулятори підтвердили запропонований алгоритм дій.
- Небо над Україною закрите з початку повномасштабного вторгнення. За останні два роки періодично лунали заяви про плани відкрити частину неба або запустити обмежені авіасполучення, наприклад з Києва до Львова. Практичні рішення поки не оголошувались.
- Авіакомпанії готові літати в Україну після війни. Ryanair навіть оголошував план-повернення, який передбачає в перші 8 тижнів після закінчення війни запустити 75 авіамаршрутів з Європи до України.