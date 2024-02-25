США ввели санкції проти найбільшої судноплавної компанії росії
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Getty Images
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти російської танкерної групи «Совкомфлот» — це має знизити доходи росії від продажу нафти.
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США також визначило 14 нафтових танкерів як майно, у якому «Совкомфлот» має частку. Управління видало генеральну ліцензію, яка дозволяє вивантажувати сиру нафту чи інші вантажі з цих суден протягом 45 днів.
«Націлившись на найбільшу російську державну судноплавну компанію й оператора флоту, ми завдаємо величезного удару їхнім тіньовим операціям», — сказав заступник міністра фінансів Воллі Адейємо.
«Совкомфлот» також зазнав санкцій Австралії, Канади, Нової Зеландії та Великої Британії і перебуває під певними обмеженнями Євросоюзу.
Санкції ввели за діяльність у морському секторі економіки рф і за те, що вона перебуває у власності або під контролем уряду рф чи діє від його імені.
- На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у розмірі $60 за барель. Із 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального та $45 — для різних мастил. Через обмеження ціни на сиру нафту росія втрачає $172 млн щодня, писало в січні 2023 року агентство Bloomberg із посиланням на звіт Гельсінського центру досліджень енергетики та чистого повітря. Після того, як обмеження поширили і на нафтопродукти, рф втрачатиме ще більше — $280 млн на день, вважає агентство.