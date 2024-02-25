США ввели санкції проти найбільшої судноплавної компанії росії

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Міністерство фінансів США запровадило санкції проти російської танкерної групи «Совкомфлот» — це має знизити доходи росії від продажу нафти.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США також визначило 14 нафтових танкерів як майно, у якому «Совкомфлот» має частку. Управління видало генеральну ліцензію, яка дозволяє вивантажувати сиру нафту чи інші вантажі з цих суден протягом 45 днів.

«Націлившись на найбільшу російську державну судноплавну компанію й оператора флоту, ми завдаємо величезного удару їхнім тіньовим операціям», — сказав заступник міністра фінансів Воллі Адейємо.

«Совкомфлот» також зазнав санкцій Австралії, Канади, Нової Зеландії та Великої Британії і перебуває під певними обмеженнями Євросоюзу.

Санкції ввели за діяльність у морському секторі економіки рф і за те, що вона перебуває у власності або під контролем уряду рф чи діє від його імені.