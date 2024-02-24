З окупованих територій повернули ще двох дітей

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Sandy Millar / Unsplash

З тимчасово окупованої території Луганської області вдалося вивезти двох рідних сестер. Через повномасштабну війну дівчатка не бачили маму два роки.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

На момент російського повномасштабного вторгнення дівчата жили з бабусею й дідусем у невеликому селі на Луганщині, тоді як мати працювала в місті. Росіяни швидко окупували село, тому дітей не вдалося одразу вивезти.

У 2022 році дітей змушували вчитися за російською шкільною програмою, а потім окупаційна влада почала тиснути на бабусю й дідуся, щоб ті оформили опіку над онучками за російським зразком.

Однак Мінреінтеграції, Громадська спілка «Українська мережа за права дитини» та проєкт пошуку і повернення дітей «Шлях додому» змогли повернути дітей матері.