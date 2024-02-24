До Києва приїхали премʼєр-міністри Італії, Канади та Бельгії, а також президентка Єврокомісії

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До Києва прибули голова уряду Італії Джорджія Мелоні, премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, премʼєр-міністр Бельгії Александер Де Кроо і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, щоб продемонструвати солідарність з Україною в другу річницю російського вторгнення.

Про це пише Reuters.

Мелоні має провести відеоконференцію з Києва, в якій візьмуть участь лідери провідних демократій «Великої сімки», а президента України Володимира Зеленського запросять приєднатися до дискусії.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що «більш ніж будь-коли ми твердо підтримуємо Україну у фінансовому, економічному, військовому й моральному плані. Поки країна остаточно не стане вільною».

Прессекретар президента України Сергій Нікіфоров анонсував, що 24 лютого до України прибудуть багато іноземних лідерів.