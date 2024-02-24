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Генштаб: Російські втрати за два роки повномасштабної війни перевищили 409 тисяч військових

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Минулої доби російські війська втратили близько 770 людей особового складу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 24 лютого.

Відтак українське командування оцінює, що загалом з 24 лютого 2022 року до 24 лютого 2024-го росія втратила близько 409 010 військових.

Також, за даними Генштабу, російська армія втратила:

Напередодні в Повітряних силах Збройних сил України повідомили про збиття російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50. Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Президент України Володимир Зеленський напередодні в інтерв’ю американському каналу Fox News заявив, що на кожного військового, якого втрачає Україна, росія втрачає п’ятьох.