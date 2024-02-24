Британія надасть Україні боєприпаси на понад $300 млн

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Велика Британія посилить артилерійські резерви України пакетом боєприпасів вартістю £245 мільйонів (близько $310 мільйонів), які є критично важливими для ведення війни.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Цю суму Британія витратить впродовж наступного року на закупівлю й активізацію ланцюгів постачання для виробництва терміново необхідних артилерійських боєприпасів для України.

Лондон вказує, що Україна особливо відзначилася високоефективним використанням своєї артилерії для ведення контрбатарейного вогню – з використанням безпілотників і радіолокаційних систем, наданих Великою Британією.

«Велика Британія зробить все можливе, щоб дати Україні змогу продовжувати боротьбу до перемоги», — заявив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Також він додав, що допомога від його країни збільшить критичні запаси артилерійських боєприпасів для ЗСУ, «в той час як Королівські ВПС завершують чергову поставку новітніх протитанкових ракет Brimstone».

«Разом ми забезпечимо поразку путіна і перемогу демократії, міжнародного порядку, заснованого на правилах, і українського народу», – підкреслив Шаппс.