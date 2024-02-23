Офіс президента оприлюднив повний текст безпекової угоди з Данією

Новини

Україна і Данія 23 лютого 2024 року уклали угоду про довгострокову підтримку й співробітництво у сфері безпеки. Підтримка України за угодою триватиме 10 років.

Офіс президента оприлюднив повний текст угоди, ось головні тези:

Данія надаватиме довгострокову військову підтримку Україні для самооборони, стійкості та стримування майбутньої російської агресії. У 2022 році уряд Данії надав Україні €565 млн військової підтримки. Крім того, данський Фонд на підтримку України виділив €8,5 млрд на поточну підтримку у 2023–2028 роках. У 2024 році військова підтримка становитиме щонайменше €1,8 млрд.

Євроатлантична інтеграція

Україна зобов’язується імплементувати реформи, визначені ЄС, МВФ і НАТО, які охоплюють, зокрема, урядування, прозорість, боротьбу з корупцією та демократичний контроль над Силами безпеки та оборони України. Реалізація Україною цих реформ є ключовою в контексті її прагнень до ЄС та НАТО.

Стримування та оборона

З початку повномасштабної російської агресії у 2022 році Данія є одним із найвагоміших постачальників військової допомоги для України й обіцяє підтримувати цей рівень. Крім того, Данія очолила зусилля з формування міжнародної коаліції, яка надасть Україні винищувачі. Данія продовжуватиме докладати зусиль, щоб покращувати спроможність Сил безпеки та оборони України захищатися від російської агресії зараз, а також стримувати подальшу агресію в майбутньому й посилювати сумісність зі стандартами НАТО.

Україна забезпечить, щоб військова допомога Данії застосовувалася виключно для самооборони України та проти військових цілей.

Підтримка Данії включатиме короткострокові військові потреби, а також довгострокову розбудову потенціалу майбутніх Сил оборони України. Це буде досягнуто шляхом надання постійної військової підтримки в різних сферах у координації та співпраці з відповідними міжнародними партнерами й установами, зосереджуючись на:

військово-повітряних силах і протиповітряній обороні;

морській безпеці;

розмінуванні;

технологіях і безпілотниках;

інших ключових спроможностях і нагальних потребах України.

Співробітництво

Данія сприятиме розвитку оборонно-промислової бази України й визначатиме можливості для тіснішого партнерства.

Учасники співпрацюватимуть, щоб Україна могла запобігати, виявляти та протидіяти російській кіберагресії, кібершпигунству та гібридній війні, зокрема шляхом посилення співпраці у сфері кібердипломатії, надання технічної допомоги Україні, а також підвищення її кіберстійкості.

Реконструкція і стійкість

Данія зобов’язується підтримувати реконструкцію і стійкість, спрямовану на вирішення нагальних потреб і створення основи для сталого розвитку. Зобов’язання щодо безпеки також передбачатимуть продовження партнерства Данії з містом Миколаїв і Миколаївською областю. Данія активно співпрацюватиме з містом і областю, щоб підтримати тамтешню реконструкцію, стійкість і реформи.

Cанкції

Учасники продовжать працювати над тим, щоб ціна агресії для росії далі зростала, зокрема за рахунок санкцій та експортного контролю.

Україна та Данія надаватимуть одна одній оновлену інформацію про підстави для санкцій та іншу відповідну інформацію згідно з відповідними зобов’язаннями.

Впровадження реформ

Україна зобовʼязується далі впроваджувати реформи для підтримки й захисту демократії та верховенства права в Україні. Данія надаватиме технічні й фінансові ресурси і підтримуватиме Україну на шляху реформ. Це передбачає підтримку реформування України на шляху до майбутнього членства в ЄС і НАТО. Зокрема, Данія підтримуватиме антикорупційну ініціативу ЄС (EUACI), щоб надати національним відповідним органам інструменти і технічну допомогу для боротьби з корупцією.

Співпраця в разі майбутнього збройного нападу

У разі майбутнього збройного нападу росії на Україну проведуть консультації для визначення відповідних подальших кроків.

Ця угода може бути змінена й доповнена за письмовою згодою учасників.