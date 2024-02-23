Парламент підтримав законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС

Новини

ROBIN WORRALL / Unsplash

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №10265 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу».

Про це пише Мінцифри.

Документ передбачає, що українці зможуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку без сплати додаткових грошей за роумінг протягом чотирьох місяців, коли перебувають у країнах Європейського Союзу.

Цей законопроєкт є кроком до євроінтеграції та створення єдиного цифрового ринку з ЄС.

Якщо закон ухвалять, то громадяни ЄС також зможуть не сплачувати додаткові збори й користуватися домашніми тарифами на території України.