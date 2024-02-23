Учені знайшли скамʼянілість динозавра, схожого на фентезійних драконів
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Національні музеї Шотландії
Учені знайшли скамʼянілість динозавра віком понад 240 мільйонів років. Ця знахідка унікальна, бо скамʼянілість повністю збереглася. Для її дослідження вчені з Шотландії, Китаю і США витратили 10 років.
Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh.
Динозавр належить до виду Dinocephalosaurus orientalis, який вперше виявили ще в 2003 році. Дослідники часом кажуть, що ці динозаври схожі на фентезійних драконів через довгу шию.
Це вперше, коли дослідники змогли повністю побачити Dinocephalosaurus orientalis. Кінцівки тварини схожі на ласти, а шия довша за тулуб і хвіст разом узяті. Дослідник Нік Фрейзер з Національного музею Шотландії припустив, що довга і гнучка шия динозавра з 32 окремих хребців була перевагою при полюванні — так він легко шукав їжу в ущелинах під водою. Цей вид динозаврів полював на рибу.
Скамʼянілість знайшли в стародавніх вапнякових покладах на півдні Китаю. Вчені також припускають, що саме цей вид динозаврів міг надихнути на створення міфічного чудовиська з шотландського озера Лох-Несс.