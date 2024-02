Учені знайшли скамʼянілість динозавра, схожого на фентезійних драконів

Новини

Національні музеї Шотландії

Учені знайшли скамʼянілість динозавра віком понад 240 мільйонів років. Ця знахідка унікальна, бо скамʼянілість повністю збереглася. Для її дослідження вчені з Шотландії, Китаю і США витратили 10 років.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh.

Динозавр належить до виду Dinocephalosaurus orientalis, який вперше виявили ще в 2003 році. Дослідники часом кажуть, що ці динозаври схожі на фентезійних драконів через довгу шию.

Це вперше, коли дослідники змогли повністю побачити Dinocephalosaurus orientalis. Кінцівки тварини схожі на ласти, а шия довша за тулуб і хвіст разом узяті. Дослідник Нік Фрейзер з Національного музею Шотландії припустив, що довга і гнучка шия динозавра з 32 окремих хребців була перевагою при полюванні — так він легко шукав їжу в ущелинах під водою. Цей вид динозаврів полював на рибу.

Ілюстративне зображення динозавра виду Dinocephalosaurus orientalis. Національні музеї Шотландії

Скамʼянілість знайшли в стародавніх вапнякових покладах на півдні Китаю. Вчені також припускають, що саме цей вид динозаврів міг надихнути на створення міфічного чудовиська з шотландського озера Лох-Несс.