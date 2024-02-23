Пашинян заявив, що Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ

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Valery Sharifulin / Contributor

Вірменія заморозила свою участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), де домінує росія.

Про це заявив премʼєр-міністр країни Нікол Пашинян в інтервʼю France 24.

«Договір про колективну безпеку, на нашу думку, не виконали щодо Вірменії, особливо у 2021—2022 роках. Ми не могли залишити це без уваги і призупинили нашу участь у цьому договорі. Подивимося, що буде далі», — сказав Пашинян.

Російські пропагандистські медіа пишуть, що від Вірменії до ОДКБ не надходило жодних заяв про призупинення членства в Організації.

Пашинян наголосив, що питання збереження російської військової бази у Вірменії також «не стоїть на порядку денному».

При цьому Пашинян каже, що кілька місяців тому росія «відкрито закликала вірмен повалити владу», і що ця «пропаганда» з Москви проти нього не слабшає.

Пашинян також стурбований викраденням у Вірменії російською військовою поліцією громадянина рф Дмитра Сетракова, який не хотів воювати проти України. Пашинян наголосив, що Вірменія не терпітиме незаконних дій на своїй території. Він пригрозив наслідками, якщо вимоги Єревану далі ігноруватимуть.

Також Пашинян каже, що Азербайджан нібито готується до нової війни проти Вірменії — Пашинян вважає, що обіцянки мирного вирішення кризи між двома країнами спростовуються діями Азербайджану.