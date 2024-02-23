Генштаб: росія за добу втратила 1 000 окупантів. Яка ситуація за напрямками

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Getty Images / «Бабель»

За минулу добу росія втратила 1 000 окупантів, 49 артилерійських систем, 37 бойових броньованих машин, 9 одиниць спеціальної техніки й три танки.

Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення.

На Куп’янському напрямку росіяни пʼять разів пробували наступати в районі Синьківки на Харківщині, а на Лиманському напрямку атакували 14 разів біля Тернів і Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 16 атак у районі Андріївки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки й Торецька на Донеччині. А на Авдіївському напрямку відбили 10 атак біля Орлівки, Сєверного, Первомайського і Невельського.

На Мар’їнському напрямку росіяни 43 рази штурмували українські позиції в районах Новомихайлівки і Побєди. На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили три атаки південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили пʼять російських атак західніше Вербового і в районі Роботиного. На Херсонському напрямку українські захисники тримають позиції й відбили пʼять спроб штурму на лівобережжі Дніпра.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони вдарила по шести районах зосередження особового складу і трьох зенітних ракетних комплексах росіян.