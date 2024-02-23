Сили ППО збили 23 російські безпілотники
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
За ніч 23 лютого Сили ППО збили 23 з 31 безпілотників у межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської і Харківської областей.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Також росіяни запустили три зенітні керовані ракети С-300, протирадіолокаційну ракету Х-31П 1 дві крилаті ракети Х-22.
- Через нічну атаку в Одесі й Дніпрі є загиблі і постраждалі. Безпілотники влучили у цивільне підприємство в Одесі — там троє загиблих, і в багатоповерхівку в Дніпрі.