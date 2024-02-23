Сили ППО збили 23 російські безпілотники

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За ніч 23 лютого Сили ППО збили 23 з 31 безпілотників у межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської і Харківської областей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Також росіяни запустили три зенітні керовані ракети С-300, протирадіолокаційну ракету Х-31П 1 дві крилаті ракети Х-22.