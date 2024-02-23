Уночі росіяни атакували Україну — є загиблі в Одесі й постраждалі в Дніпрі

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Telegram / Сергій Лисак

У ніч проти 23 лютого росіяни атакували Україну безпілотниками — один з них влучив у цивільне підприємство в Одесі, а інший — у багатоповерхівку в Дніпрі.

В Одесі через нічну атаку відомо про трьох загиблих, повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Там спалахнула пожежа. Тіла загиблих знайшли під завалами. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала.

У Дніпрі безпілотник влучив у багатоповерхівку. За інформацією ОВА, уже відомо про вісьмох постраждалих — з них сім госпіталізували.

Під завалами багатоповерхівки шукають людей. У домі деякі квартири зруйнувані вщент.