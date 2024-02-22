В Україні визначили дати організації та проведення національного мультипредметного тесту

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Міністерство освіти і науки затвердило календарний план організації та проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2024 році.

Про це пише Український центр оцінювання якості освіти.

Тестування відбуватиметься під час основної та додаткової сесій: 14 травня — 25 червня й 11—19 липня відповідно.

Основний етап реєстрації для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 14 березня до 11 квітня включно. З 15 квітня зареєстровані зможуть у персональному кабінеті вносити зміни, наприклад, змінити предмет.

Facebook / Український центр оцінювання якості освіти

У додатковий період з 10 до 15 травня зареєструватися для проходження НМТ під час додаткових сесій зможуть ті, хто не зробив цього під час основного періоду реєстрації з поважних причин, і ті, кому відмовили в реєстрації в основний період. Зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 19 травня.

З 8 травня зареєстровані учасники основних сесій НМТ зможуть завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення з датою, часом і місцем проведення НМТ. Учасники додаткових сесій дізнаються про це з 8 липня.

Результати НМТ за шкалою 100—200 балів розмістять у персональних кабінетах учасників до 2 липня, додаткових сесій — до 26 липня.