СБУ: росія випустила по Україні понад 20 ракет з КНДР

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Служба безпеки України підтверджує, що росія випустила понад 20 ракет з КНДР для атак по Україні. Мова йде про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території КНДР.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, від ударів північнокорейськими ракетами загинули щонайменше 24 людини, а ще понад сто отримали поранення.

Один з перших випадків застосування північнокорейських ракет зафіксували 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя. Наступний раз окупанти вдарили ракетами з КНДР по Києву в січні цього року — тоді загинули чотири людини.

Цими ж ракетами росіяни вдарили по житлових будинках пʼяти прифронтових селищ Донеччини — загинули 17 мирних жителів. Під удар північнокорейських ракет потрапив і Харків, через це загинули троє людей.

СБУ відкрила провадження за фактом пособництва державі-агресору й порушення законів та звичаїв війни. Правоохоронці шукають логістичні маршрути, якими КНДР постачає ракети до росії.