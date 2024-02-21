МЗС Польщі відреагувало на пропутінський плакат польського фермера
- Автор:
- Ліза Бровко
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У Міністерстві закордонних справ Польщі відреагували на пропутінське гасло під час фермерських протестів на кордонах.
Там заявили про можливий вплив російської агентури на появу антиукраїнських і пропутінських гасел на протестах фермерів. І додали, що такі дії виставляють у поганому світлі Польщу та дискредитують організаторів протесту. Організаторів просять знайти та виключити зі свого руху ініціаторів подібних акцій.
«Нинішнє становище польських фермерів є наслідком агресії володимира путіна проти України та руйнування світової економіки, а не того, що українці захищаються від агресії», — наголосили в МЗС.
Що сталося
Під час акцій протесту польських фермерів деяких з них помітили з антиукраїнськими плакатами, вони вигукували актиукраїнські гасла. На одній із автівок був банер з написом «Памʼятаємо Волинь», що є відсилкою до Волинської трагедії 1943—1944 років.
Також був випадок із фермером, який вивісив на своєму тракторі прапор СРСР і банер із закликом до путіна «розібратися з Україною і Брюсселем». Його фото спровокувало в соцмережах обурення й активізацію ботів, які почали розповсюджувати міжнаціональну ворожнечу. Чоловіка зрештою затримали та висунули йому звинувачення. Правоохоронці наголошують, що не дозволять розпалювати ворожнечу та порушувати закони.
- Від листопада 2023 року поляки періодично блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджають руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та преференцій. Вони просять про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає нормам ЄС, повернення дозвільної системи для українських перевізників, дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, виплат субсидій та мають інші вимоги, які до України не мають стосунку.
- 20 лютого польські фермери почали загальний страйк по всій країні. До них доєдналась Асоціація мисливців. Протестувальники заблокували шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. Але увечері того ж дня послабили блокування руху біля трьох пунктів пропуску.
- У відповідь українські перевізники заблокували три пункти. Акція триватиме до 15 березня або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками. Перевізники кажуть, що впускатимуть польські вантажівки з такою ж затримкою, з якою поляки пропускають українські.