МЗС Польщі відреагувало на пропутінський плакат польського фермера

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У Міністерстві закордонних справ Польщі відреагували на пропутінське гасло під час фермерських протестів на кордонах.

Там заявили про можливий вплив російської агентури на появу антиукраїнських і пропутінських гасел на протестах фермерів. І додали, що такі дії виставляють у поганому світлі Польщу та дискредитують організаторів протесту. Організаторів просять знайти та виключити зі свого руху ініціаторів подібних акцій.

«Нинішнє становище польських фермерів є наслідком агресії володимира путіна проти України та руйнування світової економіки, а не того, що українці захищаються від агресії», — наголосили в МЗС.

Що сталося

Під час акцій протесту польських фермерів деяких з них помітили з антиукраїнськими плакатами, вони вигукували актиукраїнські гасла. На одній із автівок був банер з написом «Памʼятаємо Волинь», що є відсилкою до Волинської трагедії 1943—1944 років.

Також був випадок із фермером, який вивісив на своєму тракторі прапор СРСР і банер із закликом до путіна «розібратися з Україною і Брюсселем». Його фото спровокувало в соцмережах обурення й активізацію ботів, які почали розповсюджувати міжнаціональну ворожнечу. Чоловіка зрештою затримали та висунули йому звинувачення. Правоохоронці наголошують, що не дозволять розпалювати ворожнечу та порушувати закони.