Міноборони й Держлікслужба розглядають дозвіл на використання наркотичних речовин як ліків у військових частинах

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Представники Міноборони долучаться до робочої групи, яка розглядає питання, чи надати дозвіл військовим частинам використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори для медичної допомоги.

Про це йдеться в Меморандумі про партнерство і співробітництво між заступницею міністра оборони Наталією Калмиковою та головою Державної служби з лікарських засобів і контролю за наркотиками Романом Ісаєнком.

Минулого тижня зʼявилася перша ліцензія на роботу в бойових умовах з наркотичними засобами та прекурсорами. Вона дозволяла регульовано отримувати необхідні лікарські засоби для допомоги пораненим військовослужбовцям на догоспітальному етапі.

У Міноборони вважають, що посилення співпраці з Держлікслужбою дозволить більш ефективно запустити нову систему і врегулювати обіг наркотичних засобів.