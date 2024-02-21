Adobe показала помічника на основі штучного інтелекту — він вміє аналізувати текстові документи
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Компанія Adobe презентувала помічника AI Assistant, який працює на базі штучного інтелекту та вміє аналізувати текстові файли. AI Assistant додадуть до програм Reader і Acrobat.
Про це йдеться на сайті компанії.
Користувачі Acrobat Individual, Pro та Teams, а також пробної версії Acrobat Pro можуть використовувати англомовну бета-версію нового помічника компанії вже з 20 лютого.
Adobe стверджує, що AI Assistant швидко генерує підсумки та ідеї з довгих текстових документів, відповідає на запитання користувачів та форматує проаналізовану інформацію для використання в електронних листах, звітах і презентаціях.
Інші функції AI Assistant зʼявляться у Reader протягом «найближчих днів і тижнів», а згодом у помічник додадуть інші мови.
Компанія каже, що в майбутньому за допомогою AI Assistant користувачі зможуть отримувати найважливішу інформацію з документів різних форматів і різних джерел, а ще створювати, редагувати та форматувати документи за допомогою ШІ. А також користувачі зможуть отримувати рецензії на створені документи для покращення їх якості.