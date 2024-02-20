Росіяни вбили на Харківщині ще двох цивільних
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Російські окупанти близько 16:50 20 лютого атакували дроном-камікадзе цивільну автівку в селі Петропавлівка Купʼянського району. Відомо про трьох постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
В автівці було троє людей: 38-річний водій та ще один цивільний 50-річний чоловік загинули на місці, а 48-річну дружину останнього з пораненнями доставили в лікарню.
Усі троє — робітники місцевої ферми. Вони поверталися додому після роботи.
- Російські війська вторглися на територію Харківської області на початку широкомасштабної війни — 24 лютого 2022 року, але обласний центр захопити не змогли. Наразі під окупацією залишаються 29 населених пунктів області, повідомляли в ОВА. 21 січня 2024 року в ЗСУ заявили, що українські військові відійшли від Крохмального Купʼянського району, у безлюдне село зайшли росіяни. Окупанти зазнають у Крохмальному втрат унаслідок обстрілів, повідомляли після цього ЗСУ.