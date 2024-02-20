В Естонії затримали 10 імовірних агентів росії

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В Естонії Служба внутрішньої безпеки затримала десятьох людей, які минулого року напали на автомобіль міністра внутрішніх справ Лаурі Ляенеметса і журналіста.

Про це повідомляє ERR.

Служба внутрішньої безпеки заявила, що метою гібридної операції було поширення страху і створення напруги в суспільстві. Докази свідчать про те, що підозрювані виконували різні ролі за вказівками російських спецслужб. Вони збирали необхіднуінформацію, а потім нападали.

Також затриманих підозрюють в актах вандалізму щодо памʼятників.

Державний прокурор Трійну Олев заявив, що це попереднє розслідування, воно буде перевірено в рамках кримінального провадження.

Найвищі посадовці Естонії в соцмережах теж заявили про затримання цих людей. Премʼєрка Естонії Кая Каллас заявила про успішну зупинку операції російських спецслужб.

«Естонія успішно зупинила гібридну операцію російських спецслужб на нашій території. Ми знаємо, що Кремль націлений на всі наші демократичні суспільства», — написала вона у Twitter.

Міністр закордонних справ Естонії Маркус Тсахкна заявив, що росія постійно проводить гібридні операції проти держави, його народу та безпеки.

«Скоординована діяльність росії в Естонії була спрямована на єдність нашої держави й суспільства, намагаючись розділити нас і викликати напруженість. У такий спосіб росія сподівається послабити нашу державність і нашу непохитну підтримку України. Зрозуміло, що подібні плани проти Естонії не можуть мати успіху», — додав він.