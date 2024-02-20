Українські водії заблокували три пункти пропуску на кордоні з Польщею

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Суспільне

Українські перевізники у відповідь на блокування кордону польскими страйкарями заблокували три пункти пропуску — «Рава-Руська», «Краковець» і «Шегині». Організатори контролюють порядок проїзду через ці пункти пропуску, не дозволяючи польським вантажівкам обʼїжджати загальну чергу.

Про це повідомляють «Суспільне» і Zaxid.net.

Акція протесту стартувала о 12:00. Водії розмістили на вантажівках плакати з написами українською та англійською мовами: «Зніміть блокаду — поверніть українських водіїв додому», «Стоп блокаді на кордонах», «Втратить Україна — втрачатиме Польща», «Блокада України — зрада європейських цінностей» та іншими.

Суспільне

Голова ГО «Український транспортний союз у Львівській області» Олег Дубик зазначає, що польські вантажівки впускатимуть на територію України з тією затримкою, з якою поляки пропускають українські.

Акція триватиме цілодобово до 15 березня або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.

Що відомо про нові протести на кордоні

З лютого 2024 року польські фермери продовжили блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Вони незгодні з наміром Європейської комісії продовжити до середини 2025 року безмитний режим для експорту з України, скаржаться на потік дешевої української продукції.

11 лютого польські фермери зупинили 3 українські фури на дорозі до прикордонного переходу в Дорогуську та висипали зерно на дорогу.

20 лютого в Польщі почався анонсований раніше фермерами страйк — по всій країні блокують автотраси, перекривають дороги і пункти пропуску на кордоні з Україною. Їхні головні вимоги — обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України, повернення системи дозволів для українських перевізників і субсидії.