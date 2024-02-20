Tinder посилює верифікацію користувачів на тлі шахрайств з використанням ШІ

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Найпопулярніша у світі платформа знайомств Tinder посилює правила верифікації у США, Великій Британії, Бразилії та Мексиці, побоюючись шахрайства через швидкий розвиток штучного інтелекту.

Функцію вже тестують в Австралії та Новій Зеландії, повідомляє Bloomberg.

Тепер для верифікації потрібні будуть водійські права або паспорт і самостійно записане відео. В компанії пояснюють ці кроки безпеки збільшенням кількості випадків шахрайства з використанням штучного інтелекту та злочинів на побаченнях.

Перевірятимуть дату народження та відповідність особи на відеоселфі фотографіям у профілі та в посвідченні. Після того, як користувач відправить інформацію, то упродовж двох хвилин отримає схвалення. Якщо верифікація буде успішною, то у профілі зʼявиться синя галочка.