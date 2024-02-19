Угорщина не блокуватиме 13-й пакет санкцій ЄС проти росії

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що хоча нові обмеження «не мають сенсу і лише зашкодять економіці блоку», Будапешт не ветуватиме 13-й пакет санкцій ЄС проти росії.

Про це він повідомив на пресконференції після зустрічі голів зовнішньополітичних відомств.

За словами Сіярто, вилучили всі елементи 13-го пакета санкцій ЄС проти рф, які «шкодять угорським інтересам», тому Угорщина не виступатиме проти його схвалення.

«Немає підстав накладати вето. Хоча я вважаю, що ЄС ухвалює неправильне рішення», — каже він.

На його думку, попередні пакети санкцій лише завдали шкоди економіці Євросоюзу, де «досі панує воєнний психоз», хоча «зараз уже зрозуміло», що війна в Україні не завершиться військовим шляхом.