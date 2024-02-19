Голова Мінцифри: є алгоритм, що допоможе зробити так, щоб Starlink у росіян на фронті не працював

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив в інтерв’ю «Суспільному», що є алгоритм вирішення питання щодо використання росіянами супутникового зв’язку Starlink на фронті.

Федоров також додав, що спілкувався про це із засновником SpaceX Ілоном Маском ще до того, як питання набуло публічного резонансу. Міністр додав, що для виходу з цієї ситуації аналізували кейс в Ізраїлі.

«Ми подивилися, проаналізували кейс, який був якраз в Ізраїлі, коли загострення конфлікту в Газі щойно почалося. Як там виходили з такої ситуації. Ми знайшли відповідний алгоритм, запропонували SpaceX, і зараз в нас відбувається чітка комунікація щодо того, як зробити так, щоб подібних кейсів не було», — сказав Федоров.

Водночас він додав, що попри це, не знає, як вирішиться ця ситуація. Крім того, Федоров додав, що є можливість відключити Starlink на тимчасово окупованих територіях України, але це буде «катастрофічно» для нас.