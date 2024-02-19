У Міноборони розробляють протитепловізійне пончо для українських захисників

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Міноборони України

У Центральному управлінні розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ розробляють протитепловізійне пончо (накидку). Цей виріб допоможе українським військовим залишатися непомітними вночі.

Про це повідомили в Міноборони.

Накидка поглинатиме інфрачервоне випромінювання. Завдяки їй військові стануть непомітними для ворожих тепловізорів і приладів нічного бачення. Для пончо вже тестують пʼять зразків різних тканин.

«Специфіка в тому, що нам необхідно створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність. Наша мета — якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога», — сказав заступник міністра оборони Віталій Половенко про розробку.

Матеріали для розробки мають бути гнучкими та стійкими до навколишнього середовища: не вигорати на сонці, не псуватися після опадів, мати маскувальні властивості. Тестування наразі тривають.