Лютий зможе побити безпрецедентну кількість температурних рекордів

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Лютий має всі шанси побити безпрецедентну кількість теплових рекордів через зміну клімату, глобальне потепління і Ель-Ніньо.

Про це пише The Guardian.

У середині лютого сплеск тепла став настільки помітним, що кліматичні карти виходять за традиційні межі, особливо це стосується температур поверхні моря.

«Планета нагрівається прискореними темпами. Ми спостерігаємо швидке підвищення температури в океані, найбільшому резервуарі тепла в кліматі», — прокоментував помічник керівника відділу моделювання морських систем Національного океанографічного центру Великої Британії Джоел Хірші.

Людство переживає найспекотніший лютий в історії після рекордних січня, грудня, листопада, жовтня, вересня, серпня, липня, червня та травня.

За словами вченого з універсистету Каліфорнії (Берклі) Зека Хаусфатера, підвищення температури в останні тижні може збільшити глобальну температуру на планеті на 2°C у порівнянні з доіндустріальним рівнем. Це може бути короткий пік через вплив Ель-Ніньо, якщо це природне явище відбуватиметься, як у попередні роки, і після нього планета почне охолоджуватися. Однак поведінка клімату стала більш нестабільною і непередбачуваною.

Загалом перша половина лютого шокувала синоптиків — вони зафіксували сплеск тисяч теплових рекордів на метеорологічних станціях. Наприклад, у Марокко 12 метеостанцій зареєстрували температуру вищу за 33,9°C, що є не тільки національним рекордом для найспекотнішого зимового дня — вона на більш як 5°C вища за середній показник липня.

Також рекорди зареєстрували на метеостанціях у Південній Африці, Саудівській Аравії, Таїланді, Індонезії, Казахстані, Колумбії, Японії, Північній Кореї, на Мальдівах і Белізі.