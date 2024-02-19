Українські хірурги вперше самостійно пересадили кістку з гомілки у щелепу

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Українські хірурги провели у Львові складну мікрохірургічну операцію 25-річному Андрію Грушку з реконструкції нижньої щелепи. Вперше це зробили без допомоги іноземних колег.

Про це повідомили в реабілітаційному центрі «Незламні».

Андрій Грушко — військовослужбовець з селища Чкалове на Херсонщині. На початку повномасштабного вторгення рф він служив на Донеччині, де 12 березня 2022 року російський уламок розтрощив йому щелепу.

«Це був звичайний день на фронті. Ми тримали позиції та стежили за противником. У той час, коли прилетіло, я дивився в бінокль. Вибухова хвиля мене оглушила. Говорити я не міг, не міг зорієнтуватися в просторі, навіть не зрозумів, що сталося», — згадує він про обставини поранення.

З поля бою Андрія евакуювали побратими, зупинивши кровотечу. Після двох років лікування у різних медзакладах він потрапив у реабілітаційний центр «Незламні», де йому провели операцію з реконструкції нижньої щелепи методом вставки титанового імпланта, який так не прижився.

Щоб відновити щелепу, вирішили замістити відсутній фрагмент власною кісткою пацієнта. Це одна з найважчих операцій у щелепно-лицевій хірургії. Щоб кістка прижилася, треба ювелірно зʼєднати купу маленьких судин завтовшки лише з людську волосину.

Команда лікарів на чолі з керівником Центру голови та шиї Олегом Ковтуняком забрала частину гомілкової кістки разом із мʼязами та судинами і пересадила її в щелепу. Їм вдалося успішно зшити всі судини. Після цього хірурги закрили рану клаптем власної шкіри пацієнта. Ця складна мікрохірургічна операція тривала 14 годин. Кістка прижилася.

До цього такі операції проводили з американськими колегами місії Face to Face.