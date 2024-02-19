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«Барбі», Чонгук і «Анатомія Грей». Хто отримав премію Peopleʼs Choice Awards 2024

Автор:
Олександра Опанасенко
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Getty Images

У Каліфорнії назвали лауреатів премії Peopleʼs Choice Awards 2024 — це популярна американська премія, яка присуджується діячам поп-культури за підсумками глядацького голосування. Цього року нагороди вручали в рекордній кількості номінацій — 45.

Найкращим фільмом року стала «Барбі», а серіалом — «Анатомія Грей». Співаки Тейлор Свіфт і Чонгук стали найкращими виконавцями, а от піснею року стала пісня Vampire співачки Олівії Родріго.

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Лауреатів премії обирають за допомогою таємної процедури за участю редакторів Entertainment Weekly, продюсерів шоу та за опитуванням фанатів. Їх відбирають за рейтингом популярності, касовими зборами й обсягом продажів.