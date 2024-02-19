«Барбі», Чонгук і «Анатомія Грей». Хто отримав премію Peopleʼs Choice Awards 2024
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images
У Каліфорнії назвали лауреатів премії Peopleʼs Choice Awards 2024 — це популярна американська премія, яка присуджується діячам поп-культури за підсумками глядацького голосування. Цього року нагороди вручали в рекордній кількості номінацій — 45.
Найкращим фільмом року стала «Барбі», а серіалом — «Анатомія Грей». Співаки Тейлор Свіфт і Чонгук стали найкращими виконавцями, а от піснею року стала пісня Vampire співачки Олівії Родріго.
Фільми
- Фільм року — «Барбі»;
- Фільм року в жанрі екшн — «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій»;
- Комедія року — «Барбі»;
- Драма року — «Оппенгеймер»;
- Кінозірка року серед чоловіків — Раян Гослінг, «Барбі»;
- Кінозірка року серед жінок — Марго Роббі, «Барбі»;
- Кінозірка фільму в жанрі екшн — Рейчел Зеглер, «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій»;
- Кінозірка комедії — Дженніфер Лоренс, «Без образ»;
- Кінозірка драми — Дженна Ортега, «Крик 6»;
- Кіноперформанс року — Америка Фаррера, «Барбі».
Музика
- Артист року — Чонгук;
- Артистка року — Тейлор Свіфт;
- Новий артист року — Ice Spice;
- Група або дует року — Stray Kids;
- Альбом року — Олівія Родріго, Guts;
- Пісня року — Олівія Родріго, Vampire;
- Кантрі-артист року — Jelly Roll;
- Кантрі-артистка року — Лейні Вілсон;
- Латиноамериканський артист — Bad Bunny;
- Латиноамериканська артистка — Шакіра;
- Хіп-хоп-артистка — Нікі Мінаж;
- R&B-артистка — Бейонсе;
- Найкраща співпраця року — Нікі Мінаж, Ice Spice та Aqua у пісні Barbie World;
- Найкращий концертний тур року — The Eras, Тейлор Свіфт.
Телебачення
- Телесеріал року — «Анатомія Грей»;
- Комедійний телесеріал року — «Вбивства в одній будівлі»;
- Драматичний телесеріал року — «Останні з нас»;
- Науково-фантастичний або фентезі-серіал року — «Локі»;
- Реаліті-шоу — «Що там у Кардашʼянів?»;
- Конкурс року — «Голос» (The Voice);
- Шоу року, що варте уваги — «Літо, коли я погарнішала»;
- Кінозірка телесеріалу серед чоловіків — Педро Паскаль, «Останні з нас»;
- Кінозірка телесеріалу серед жінок — Селена Гомес, «Вбивства в одній будівлі».
- Комедійна кінозірка — Джеремі Аллен Вайт, «Ведмідь»;
- Драматична кінозірка — Дженніфер Еністон, «Ранкове шоу»;
- Телевізійний перформанс року — Біллі Айліш, Swarm;
- Зірка реаліті-шоу — Хлої Кардашʼян, «Що там у Кардашʼянів?»;
- Зірка шоу талантів — Аріана Мадікс, «Танці з зірками»;
- Денне ток-шоу року — «Шоу Келлі Кларксон»;
- Нічне ток-шоу року — «Нічне шоу з Джиммі Феллоном»;
- Ведучий року — Джиммі Феллон.
Попкультура
- Світська левиця року — Тейлор Свіфт;
- Комедійний номер року — Кріс Рок, Selective Outrage;
- Спортсмен року — Тревіс Келсі.
Лауреатів премії обирають за допомогою таємної процедури за участю редакторів Entertainment Weekly, продюсерів шоу та за опитуванням фанатів. Їх відбирають за рейтингом популярності, касовими зборами й обсягом продажів.