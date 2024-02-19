«Барбі», Чонгук і «Анатомія Грей». Хто отримав премію Peopleʼs Choice Awards 2024

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У Каліфорнії назвали лауреатів премії Peopleʼs Choice Awards 2024 — це популярна американська премія, яка присуджується діячам поп-культури за підсумками глядацького голосування. Цього року нагороди вручали в рекордній кількості номінацій — 45.

Найкращим фільмом року стала «Барбі», а серіалом — «Анатомія Грей». Співаки Тейлор Свіфт і Чонгук стали найкращими виконавцями, а от піснею року стала пісня Vampire співачки Олівії Родріго.

Фільми

Фільм року — «Барбі»;

Фільм року в жанрі екшн — «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій»;

Комедія року — «Барбі»;

Драма року — «Оппенгеймер»;

Кінозірка року серед чоловіків — Раян Гослінг, «Барбі»;

Кінозірка року серед жінок — Марго Роббі, «Барбі»;

Кінозірка фільму в жанрі екшн — Рейчел Зеглер, «Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій»;

Кінозірка комедії — Дженніфер Лоренс, «Без образ»;

Кінозірка драми — Дженна Ортега, «Крик 6»;

Кіноперформанс року — Америка Фаррера, «Барбі».

Музика

Артист року — Чонгук;

Артистка року — Тейлор Свіфт;

Новий артист року — Ice Spice;

Група або дует року — Stray Kids;

Альбом року — Олівія Родріго, Guts;

Пісня року — Олівія Родріго, Vampire;

Кантрі-артист року — Jelly Roll;

Кантрі-артистка року — Лейні Вілсон;

Латиноамериканський артист — Bad Bunny;

Латиноамериканська артистка — Шакіра;

Хіп-хоп-артистка — Нікі Мінаж;

R&B-артистка — Бейонсе;

Найкраща співпраця року — Нікі Мінаж, Ice Spice та Aqua у пісні Barbie World;

Найкращий концертний тур року — The Eras, Тейлор Свіфт.

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Телебачення

Телесеріал року — «Анатомія Грей»;

Комедійний телесеріал року — «Вбивства в одній будівлі»;

Драматичний телесеріал року — «Останні з нас»;

Науково-фантастичний або фентезі-серіал року — «Локі»;

Реаліті-шоу — «Що там у Кардашʼянів?»;

Конкурс року — «Голос» (The Voice);

Шоу року, що варте уваги — «Літо, коли я погарнішала»;

Кінозірка телесеріалу серед чоловіків — Педро Паскаль, «Останні з нас»;

Кінозірка телесеріалу серед жінок — Селена Гомес, «Вбивства в одній будівлі».

Комедійна кінозірка — Джеремі Аллен Вайт, «Ведмідь»;

Драматична кінозірка — Дженніфер Еністон, «Ранкове шоу»;

Телевізійний перформанс року — Біллі Айліш, Swarm;

Зірка реаліті-шоу — Хлої Кардашʼян, «Що там у Кардашʼянів?»;

Зірка шоу талантів — Аріана Мадікс, «Танці з зірками»;

Денне ток-шоу року — «Шоу Келлі Кларксон»;

Нічне ток-шоу року — «Нічне шоу з Джиммі Феллоном»;

Ведучий року — Джиммі Феллон.

Попкультура

Світська левиця року — Тейлор Свіфт;

Комедійний номер року — Кріс Рок, Selective Outrage;

Спортсмен року — Тревіс Келсі.

Лауреатів премії обирають за допомогою таємної процедури за участю редакторів Entertainment Weekly, продюсерів шоу та за опитуванням фанатів. Їх відбирають за рейтингом популярності, касовими зборами й обсягом продажів.