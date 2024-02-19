«Укрпошта» випустить серію марок до 10-річчя українського спротиву

«Укрпошта» випускає новий поштовий блок «І буде весна!», присвячений десятій річниці Революції Гідності й українському спротиву.
«І буде весна!» — це випуск поштових марок із найзнаковішими світлинами часів війни на честь героїчного опору українців російському агресору, який триває вже 10 років, зазначає пресслужба.
Поштовий набір «І буде весна!» містить: блок поштової марки, художній конверт С6 та чотири листівки. Тираж блоку — 250 тисяч. Дизайнер поштового блоку, листівок, конвертів і штемпелів — Володимир Таран.
Ціна набору — 136 грн, передзамовлення уже відкрито.
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