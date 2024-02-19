WP: ЄС готує запасний план, якщо Трамп стане президентом США і відмовиться від допомоги Україні

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Європейські посадовці обговорюють можливість створення «загальноконтинентального доповнення» до НАТО, яке б працювало разом з американськими гарантіями безпеки, але також могло б слугувати надійною альтернативою, якщо американські гарантії скасують.

Про це пише The Wаshington Post з посиланням на джерела.

Рішення почали приватно обговорювати після нещодавніх заяв експрезидента США Дональда Трампа — він заявив, що «заохочуватиме» росію атакувати будь-яку країну-члена НАТО, яка не виконує вказівки про витрати на оборону.

«Коли колишній і, можливо, майбутній лідер вільного світу каже, що він буде сидіти склавши руки і спостерігати, як росія нападе на союзників по НАТО, ми повинні переосмислити, як можуть виглядати зобовʼязання США щодо Європи і України», — сказав один з європейських посадовців.

Європейські чиновники у приватних розмовах кажуть, що «мають сподіватися на краще, але готуватися до гіршого». Найгірший сценарій передбачає припинення підтримки України і фактичний дозвіл президенту рф володимиру путіну дестабілізувати європейський регіон.

Обговорення альтернативного плану супроводжуються значними суперечками між союзниками. Франція і Німеччина не можуть домовитися про те, хто буде платити за це. А країни Східної Європи не повністю довіряють рішучості Західної Європи протистояти російським загрозам.

Посадовці розмірковують, як зафіксувати зобовʼязання США напередодні президентських виборів у листопаді. Високопоставлені американські політики кажуть, що в реальності вони можуть зробити не так багато для того, щоб обмежити зовнішньополітичні рішення майбутньої адміністрації США. Але деякі рішення, які вони обговорюють — наприклад, довгострокове зобовʼязання про надання військової допомоги Україні — можуть поставити Трампа у незручне політичне становище, якщо він повністю відмовиться від обіцянок США про безпекові гарантії.

Проте у коментарі журналістам посадовці наголошують: країни Європейського Союзу мають обʼєднатися і діяти незважаючи на те, хто стане наступним президентом США.