Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок у пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ»

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Станом на ранок 18 лютого польські фермери заблокували рух вантажівок в обидві сторони через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» на польсько-українському кордоні.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

На підʼїзних шляхах перед Дорогуськом фермери проводять масштабну акцію протесту. Всупереч обіцянкам мітингувальників пропускати швидкопсувні, небезпечні чи гуманітарні вантажі, зранку кордон не може перетнути жодна вантажівка. Водночас автобуси проходять без черг.

Як повідомляють прикордонники, напередодні фермери інших європейських країн обіцяли приєднатися до польського мітингу, втім поки підтверджень немає.

З 15:30 до 17:30 протестувальники намагалися блокувати залізничні колії на станції «Дорогуськ», втім, польська поліція їм завадила, тож поки поїзди курсують вільно.

Що відомо про нові страйки

Польські й угорські фермери незгодні з наміром Європейської комісії продовжити до середини 2025 року безмитний режим для експорту з України. Режим не такий ліберальний, як у минулі два роки, і враховує особливості фермерів ЄС.

З лютого польські фермери знову почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною.

11 лютого польські фермери зупинили три українські фури і висипали зерно на дорогу. Інцидент стався на дорозі до прикордонного переходу в Дорогуську, де протестують фермери. Польська прокуратура через це порушила справу — провадження відкрили за знищення майна і порушення митної безпеки. Винуватцям загрожує до пʼяти років увʼязнення.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський від імені польських фермерів попросив вибачення за «вчинок відчаю» і водночас висловив розуміння до поляків, які в «надзвичайно важкій ситуації».

13 лютого Європейська комісія ухвалила постанову, яка частково звільняє європейських фермерів від правил про залишення земель під паром, проти яких вони протестували.