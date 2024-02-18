Дональд Трамп запустив власну лінію золотих кросівок. Напередодні його зобовʼязали сплатити $355 мільйонів штрафу

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AP/Manuel Balce Ceneta

Експрезидент США Дональд Трамп запустив власну лінію золотих кросівок через день після того, як нью-йоркський суд зобов’язав його сплатити штраф на суму $355 мільйонів у справі про шахрайство — він завищував власний капітал, щоб обдурити кредиторів.

Про це повідомляє The Guardian.

Колишній американський президент представив «кросівки Трампа» на події Sneaker Con у Філадельфії — його називають «найбільшим шоу кросівок на Землі».

Як повідомляє Associated Press, недоброзичливці Трампа зустріли його обуреними вигуками, а прихильники — гучними вітаннями і криками захоплення. Поки він говорив, час від часу відчувався запах трави.

Золотисте взуття з деталями американського прапора продається на новому вебсайті під назвою Never Surrender High-Tops (високі кросівки «Ніколи не здавайтеся») за $399. Там також продаються одеколон і парфуми Victory47 під брендом Трампа і коштують по $99 доларів за флакон.

На сайті товари виставлені на продаж під торговою маркою CIC Ventures LLC. Там зазначають, що це підприємство не є політичним і не має нічого спільного з політичною кампанією Трампа, хоча представники його кампанії рекламували новий продукт у своїх публікаціях в мережі.

16 лютого суд у Нью-Йорку зобовʼязав Трампа сплатити понад $350 мільйонів штрафу у справі про шахрайство — суд постановив, що Трамп завищував власний капітал, щоб обдурити кредиторів. Ще Трамп не може обіймати посади офіцера чи директора жодної нью-йоркської компанії протягом трьох років. Очікується, що він подасть апеляцію.

У справі фігурують діти Трампа: Дональд Трамп — молодший і Ерік. Вони повинні виплатити понад $4 мільйони, а колишній фінансовий директор Аллен Вайсселберг — мільйон доларів.

Трамп заперечує свою провину і називає справу «політичною вендетою». Його фінансовий стан може сильно постраждати після рішення суду, адже він ще має сплатити $83 мільйони компенсації журналістці Джин Керролл за сексуальне насильство та наклеп.

Справи Трампа

Загалом проти Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Серед іншого, йдеться про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Прокурор Сміт розслідує спроби скасувати вибори у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, програних Трампом, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

Попри все, Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року.