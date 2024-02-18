За час Авдіївської операції Сили оборони знищили 1 360 одиниць техніки і 5 літаків окупантів

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На Авдіївському напрямку українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій.

Про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції (з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року) на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ склали:

особовий склад — 47 186 осіб;

танки — 364;

артилерійські системи — 248;

бойові бронемашини — 748;

літаки — 5.

Про рішення вивести Сили оборони України з Авдіївки заявив 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він пояснив, що керувався необхідністю зберегти життя українських воїнів. Авдіївку російські війська намагалися захопити з 2014 року, коли росія, розвʼязавши війну проти України, окупувала Крим і частини Донецької та Луганської областей.