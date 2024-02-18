Росія втратила в Авдіївці 17 тисяч солдатів вбитими і 30 тисяч пораненими

Новини

libkos / Instagram / «Бабель»

Російські окупанти під час наступу на Авдіївку Донецької області втратили вбитими 17 тисяч військовослужбовців. Про це 17 лютого в інтервʼю ВВС повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій.

За його словами, загалом армія російських окупантів у боях за Авдіївку втратила 47 тисяч осіб.

Лиховій нічого не сказав про втрати Сил оборони в Авдіївці, але, за словами президента України Володимира Зеленського, «на одну смерть українця було сім смертей росіян».