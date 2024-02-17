Чернетку сценарію «Зоряних війн» продали на аукціоні за $13,6 тисячі. Примірник належав Гаррісону Форду

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На аукціоні у Великій Британії чернетку сценарію фільму «Зоряні війни» продали за $13,6 тисячі. Цей примірник належав актору Гаррісону Форду, але він випадково залишив його в орендованій лондонській квартирі в 1976 році.

Про це пише ВВС.

Це четверта чернетка сценарію фільму «Зоряні війни», який тоді називався «Пригоди Люка Старкіллера» — там також є персонажі й сцени, що не ввійшли в остаточний варіант стрічки. Сценарій неповний і без палітурки, його сторінки різного кольору, причому різнобарвні сторінки зазвичай є правками до білих.

Ще на аукціоні продали інші речі Гаррісона Форда. Там, зокрема, був лист від його агента Патриції МакКвіні і лист, у якому Форду дорікали за те, що він не зв’язався зі своєю дружиною, — його продали за $224. А ще за $6 081 продали замітку про зустріч Форда з продюсером «Зоряних війн» Робертом Воттсом.

Ці речі виставили власники квартири, яку в 1976 році орендував Форд. Вони також розповіли, що актор був «дуже милим і охайним орендарем», а ще купив рослини для їхнього саду і відвідав перший день народження сина.