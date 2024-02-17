США передадуть Естонії близько $500 тисяч конфіскованих російських активів для України
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Giorgio Trovato / Unsplash
США перекажуть Естонії близько $500 тисяч конфіскованих російських активів на користь України. Це перша передача російських конфіскованих активів через третю країну для допомоги Україні.
Про це повідомляють міністерства юстиції США й Естонії.
Ці кошти Штати конфіскували у справі про незаконну мережу закупівель — до росії намагалися експортувати високоточний верстат американського виробництва для використання у військовій сфері. Верстат до росії не потрапив, а 14 лютого громадянин Латвії, звинувачений у цій справі, визнав себе винним у порушенні експортних законів і правил США.
Конфісковані кошти перекажуть Естонії, оскільки зараз кошти не можуть напряму передати Україні. Естонія ж використає кошти для проєкту відновлення української електромережі.
«Цей крок до справедливості та відновлення прокладає новий шлях у боротьбі з невпинною жорстокістю росії. Міністерство юстиції продовжить шукати рішення, щоб український народ міг відбудовуватися», — заявила заступниця генерального прокурора США Ліза Монако.
- 7 вересня 2023 року США заявили, що вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів. Ідеться про $5,4 мільйона, які підуть на підтримку українських ветеранів. Після цього Естонія заявила, що планує стати першою країною в ЄС, яка передасть Україні конфісковані російські активи (приблизно €38 мільйонів).
- Україна розраховує отримати $300—500 мільярдів з російських заморожених активів.