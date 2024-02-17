США передадуть Естонії близько $500 тисяч конфіскованих російських активів для України

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Giorgio Trovato / Unsplash

США перекажуть Естонії близько $500 тисяч конфіскованих російських активів на користь України. Це перша передача російських конфіскованих активів через третю країну для допомоги Україні.

Про це повідомляють міністерства юстиції США й Естонії.

Ці кошти Штати конфіскували у справі про незаконну мережу закупівель — до росії намагалися експортувати високоточний верстат американського виробництва для використання у військовій сфері. Верстат до росії не потрапив, а 14 лютого громадянин Латвії, звинувачений у цій справі, визнав себе винним у порушенні експортних законів і правил США.

Конфісковані кошти перекажуть Естонії, оскільки зараз кошти не можуть напряму передати Україні. Естонія ж використає кошти для проєкту відновлення української електромережі.

«Цей крок до справедливості та відновлення прокладає новий шлях у боротьбі з невпинною жорстокістю росії. Міністерство юстиції продовжить шукати рішення, щоб український народ міг відбудовуватися», — заявила заступниця генерального прокурора США Ліза Монако.