Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Ось його головні тези

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Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції озвучив низку меседжів для західної спільноти та партнерів.

1.

Президент висловив готовність поїхати на лінію фронту з колишнім президентом США Дональдом Трампом, який бере участь у президентській кампанії у 2024 році.

«Я його публічно запрошував. Але все залежить від його бажання, — сказав президент України. — Ми готові. […] Усі представники обох партій […] добре знають, що ми дуже відкриті [...]. Якщо він приїде, я готовий з ним поїхати на лінію фронту».

2.

Зеленський назвав «правильним» рішення військового командування про вихід українських підрозділів з Авдіївки Донецької області, щоб зберегти життя людей.

«Далі буде відновлення. Чекатимуть відповідну зброю, якої просто не вистачило. Просто не вистачає, кажу вам абсолютно справедливо. Ну, немає далекобійної зброї. У росії є, а у нас її дуже мало. Ось вся правда, — підкреслив президент. — Тому наша головна зброя сьогодні — наші воїни, люди, та й ми розраховуємо на підтримку партнерів».

3.

Путін убиває усіх, кого хоче — чи це лідер опозиції, чи будь-хто, хто видається йому ціллю. Саме після вбивства Навального було б абсурдно сприймати путіна як легітимного главу російської держави. Він головоріз, який утримує владу через корупцію і насильство. Путін має лише дві опції попереду: опинитися на лаві підсудних у Гаазі або бути вбитим одним зі своїх спільників, які зараз убивають для нього.

4.

Співвідношення безповоротних втрат українських військових у боях за Авдіївку становило один до семи [російських окупантів].

«Я не можу з вами поділитися кількістю загиблих, жертв [у війні]. Але коли ми говоримо, що багато людей загинули, то треба знати, що, наприклад, в Авдіївці, просто порівнюючи кількість, співвідношення сил, — один до семи. Шкода, але на одну смерть українця також було і сім смертей росіян. Співвідношення один до семи. Я не порівнюю кількість життів. Трагедія — втратити навіть одну людину. Але не ми це почали. І ви маєте розуміти те, що відбувалося в цьому маленькому містечку», — сказав Зеленський.

5.

Мільйони українських біженців повернуться додому за умови зміцнення протиповітряної оборони України.

6.

«Питання справедливої мобілізації — це питання ротації. Ти втомлений, ти повинен відновлюватися. Ти виходиш відновлюватися, а замість тебе приходить інша людина, професійна, яка пройшла відповідне тренування. І від цього залежить мобілізація», — сказав президент.

7.

2024 рік має стати роком відновлення світового порядку, який заснований на правилах і який зруйнувало повномасштабне російське вторгнення в Україну.