Міжнародний суд ООН відхилив новий запит ПАР про додаткові заходи безпеки в секторі Гази

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The International Court of Justice / "Бабель"

Міжнародний суд ООН відхилив запит Південно-Африканської Республіки й не знайшов підстав для додаткових заходів щодо Ізраїлю. ПАР просила про це через намір Ізраїлю провести операцію в Рафаху, що на півдні сектора Гази.

Про це повідомляє Al Jazeera

«Ця небезпечна ситуація вимагає негайного й ефективного здійснення тимчасових заходів, про які розпорядився суд у своїй ухвалі від 26 січня 2024 року та які застосовуються до всієї території сектора Гази, зокрема й щодо Рафаху, і не вимагають вказівки додаткових тимчасових заходів»,— йдеться в ухвалі суду.

Суд зажадав від Ізраїлю дотримуватися зобовʼязань за Конвенцією про геноцид, зокрема щодо безпеки палестинців у секторі Гази.

Що передувало

29 грудня 2023 року Південно-Африканська Республіка звернулася до Міжнародного суду ООН, щоб визнати, що Ізраїль під час війни в секторі Гази порушує Конвенцію ООН про заборону геноциду. Міжнародну Конвенцію про геноцид ратифікували понад 150 країн, вона дозволяє нації подавати скаргу проти іншої, яка, на її думку, вчиняє геноцид — навіть якщо вона не має прямого стосунку до конфлікту.

Уже 11 січня 2024 року Міжнародний суд ООН розпочав слухання за позовом ПАР проти Ізраїлю. Позивачі прагнуть довести, що дії Ізраїлю виходять за межі самооборони й мають ознаки геноциду. І що військові операції Ізраїлю (які, за словами палестинських чиновників, забрали життя понад 26 тисяч людей) покликані знищити палестинців у секторі Гази як окрему групу.

ПАР просить Міжнародний суд ООН видати тимчасовий наказ про припинення вогню в секторі Гази, доки триватиме розгляд справи про геноцид — а він може тривати роками.