Суд зобовʼязав Трампа сплатити понад $350 мільйонів штрафу в справі про шахрайство

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Суд у Нью-Йорку зобовʼязав колишнього президента США Дональда Трампа виплатити понад $350 мільйонів штрафу. Це справа про шахрайство — суд постановив, що Трамп завищував власний капітал, щоб обдурити кредиторів. Ще Трамп не може обіймати посади офіцера чи директора жодної нью-йоркської компанії протягом трьох років.

Про це пише Reuters.

Генеральний прокурор Нью-Йорку Летиція Джеймс подала до суду на Трампа ще в 2022 році. Суд постановив, що бізнес-імперія Трампа Trump Organization і він сам значно завищили вартість власних статків, щоб отримати більш вигідні банківські кредити. Очікується, що Трамп подасть апеляцію.

У справі фігурують діти Трампа: Дональд Трамп — молодший і Ерік. Вони повинні виплатити понад $4 мільйони, а колишній фінансовий директор Аллен Вайсселберг — мільйон доларів.

Трамп заперечує свою провину і називає справу «політичною вендетою». Його фінансовий стан може сильно постраждати після рішення суду, адже він ще має сплатити $83 мільйони компенсації журналістці Джин Керролл за сексуальне насильство та наклеп.

Справи Трампа

Загалом проти Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Серед іншого, йдеться про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Прокурор Сміт розслідує спроби скасувати вибори у США 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, програних Трампом, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

Попри все, Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року.