Україна і Франція підписали безпекову угоду

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Президент Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон підписали двосторонню безпекову угоду. Вона діятиме протягом 10 років і буде чинною, поки Україна не вступить у НАТО.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

Франція надасть до €3 мільярдів на військові потреби України в 2024 році.

«Наша підтримка не лише довгострокова. Вона також має колективний вимір, оскільки Велика Британія вже підписала таку угоду, а також Німеччина. Саме цим шляхом ідуть всі країни G7, а потім 25 інших країн», — додав президент Франції.

Зеленський також зазначив, що Франція надасть Україні новий оборонний пакет — «такий, який і потрібен». За словами Зеленського, там будуть снаряди для артилерії, гармати, системи Caesar, додаткове посилення протиповітряної оборони.

У межах Контактної групи з питань оборони України французька сторона відіграватиме провідну роль у коаліціях з артилерії та ППО, а також братиме участь у коаліціях щодо повітряних сил і морської безпеки.

Раніше схожу угоду про співробітництво між країнами у сфері безпеки Україна підписала з Німеччиною та Великою Британією. Зеленський наголосив, що кожна з укладених угод по-своєму посилює Україну.

Документ передбачає механізм екстрених консультацій у разі можливої майбутньої збройної російської агресії, який застосовується на вимогу будь-якого з учасників угоди протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії.

Крім того, документ закріплює повну підтримку з боку Франції мети України щодо вступу до Європейського Союзу та НАТО.