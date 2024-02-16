Робот-хірург вперше провів операцію у космосі — він різав гумові стрічки. Їм керували з Землі

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Університет Небраски-Лінкольна

Робот-хірург MIRA, якого відправили для експерименту на Міжнародну космічну станцію, провів свою першу операцію — він різав гумові стрічки, що імітували людські тканини. Їм керували хірурги з Землі.

Про це пише New Atlas.

Завдовжки робот близько 76 сантиметрів, а важить 0,9 кг. Для того, щоб провести операцію в умовах невагомості, його помістили в спеціальний контейнер — завбільшки з мікрохвильову піч.

Загалом 10 гумових стрічок прикріпили до металевих панелей ліворуч і праворуч робота, а також перед ним. Завдання хірургів полягало в тому, щоб «руками» робота захопити стрічки, а потім натягнути і розрізати їх.

Були й певні складнощі під час операції, зокрема затримка в часі на 0,5 або 0,75 секунди між хірургічним центром на Землі і МКС. Щоб компенсувати цю затримку, дослідники випробували різні коефіцієнти масштабування — наприклад, ширші рухи на Землі призводили до менших рухів на борту МКС.

Операція пройшла успішно. Астронавти вважають це новим кроком у розробці космічної хірургії.

У майбутньому робот MIRA може стати ключовим елементом для космічних медичних місій — він забезпечить можливість проведення невідкладних операцій в умовах багаторічних космічних польотів. Цю технологію також можуть використати для розробки методів хірургії з дистанційним управлінням на Землі, щоб проводити операції в ізольованих районах.