Новини

Німеччина оголосила про передачу Україні нової партії військової техніки. Що в списку

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Уряд Німеччини оновив перелік матеріально-технічної військової допомоги Україні, що свідчить про початок передачі цієї техніки. У списку:

До передачі готують дві системи зенітні ППО Skynex із боєприпасами (сумарно в України буде три одиниці), ракети до ЗРК IRIS-T SLM/SLS, 18 колісних самохідних артилерійських установок RCH 155 (сумарно 36), 18 гусеничних САУ Panzerhaubitze 2000, понад 120 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 122-мм (радянський калібр для гармат Д-30), 9 броньованих інженерних машин DACHS та 40 розвідувальних БпЛА Vector.