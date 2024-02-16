Німеччина оголосила про передачу Україні нової партії військової техніки. Що в списку
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Уряд Німеччини оновив перелік матеріально-технічної військової допомоги Україні, що свідчить про початок передачі цієї техніки. У списку:
- 18 бронетранспортерів (сумарно передано 66);
- 3 990 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм (сумарно понад 50 000);
- 3 машини розмінування WISENT 1 на базі танка Leopard 1 (сумарно 22);
- 11 мінних тралів (сумарно 34);
- 10 розвідувальних БпЛА Vector із запасними частинами (сумарно 172);
- 30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun (сумарно 155);
- 11 розвідувальних БпЛА Primoco ONE (сумарно 18);
- 7 розвідувальних БпЛА Songbird;
- 4 автомобілі для захисту кордону (сумарно 256).
До передачі готують дві системи зенітні ППО Skynex із боєприпасами (сумарно в України буде три одиниці), ракети до ЗРК IRIS-T SLM/SLS, 18 колісних самохідних артилерійських установок RCH 155 (сумарно 36), 18 гусеничних САУ Panzerhaubitze 2000, понад 120 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 122-мм (радянський калібр для гармат Д-30), 9 броньованих інженерних машин DACHS та 40 розвідувальних БпЛА Vector.
- Німеччина є одним із європейських лідерів у військовій допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T та Patriot, РСЗВ MARS II, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки і автотехніки та багато іншого.
- 16 лютого президент Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали угоду про безпеку. Вона закріплює німецьку підтримку на рівні понад €7 мільярдів на цей рік і військову допомогу. Ось її текст.