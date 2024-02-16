Reuters: Єгипет готує притулок для палестинців на випадок наступу Ізраїлю на Рафах
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Єгипет готує територію на кордоні із сектором Гази, де можна було б поселити палестинців, якщо Ізраїль почне наступ на прикордонний Рафах.
Про це пише Reuters із посиланням на чотири джерела.
Водночас офіційний Каїр неодноразово заперечував таку підготовку і висловлював тривогу щодо можливого наступу ізраїльських військ на Рафах, оскільки це призвело б до переміщення палестинців на єгипетську територію.
Одне з джерел агентства повідомило, що Єгипет оптимістично налаштований щодо того, що переговори про припинення вогню могли б запобігти новому наступу, але все ж готує зону на кордоні як тимчасовий і запобіжний захід.
Три інші джерела в службах безпеки додали, що Єгипет готує в пустельній ділянці базові обʼєкти для надання притулку палестинцям, якщо їм все ж доведеться тікати з Рафаху.
Єгипет виступає проти переміщення палестинців із Гази й проти повторення «Накби», коли майже 700 тисяч палестинців покинули домівки й втекли під час війни через створення Ізраїлю в 1948 році.
- Також Єгипет погрожує призупинити дію мирного договору з Ізраїлем, якщо той почне наступ на місто Рафах у секторі Гази. У Єгипті попереджають, що бойові дії в цьому місті призведуть до гуманітарної катастрофи, адже закриється основний маршрут постачання допомоги на територію Гази.
- Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників. Зараз у полоні ХАМАС перебувають понад 130 людей — більшість з них ізраїльтяни, проте є й іноземці. Нещодавно Ізраїль підтвердив загибель 31 зі 136 заручників, які залишалися в полоні ХАМАС.