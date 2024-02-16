Reuters: Єгипет готує притулок для палестинців на випадок наступу Ізраїлю на Рафах

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Єгипет готує територію на кордоні із сектором Гази, де можна було б поселити палестинців, якщо Ізраїль почне наступ на прикордонний Рафах.

Про це пише Reuters із посиланням на чотири джерела.

Водночас офіційний Каїр неодноразово заперечував таку підготовку і висловлював тривогу щодо можливого наступу ізраїльських військ на Рафах, оскільки це призвело б до переміщення палестинців на єгипетську територію.

Одне з джерел агентства повідомило, що Єгипет оптимістично налаштований щодо того, що переговори про припинення вогню могли б запобігти новому наступу, але все ж готує зону на кордоні як тимчасовий і запобіжний захід.

Три інші джерела в службах безпеки додали, що Єгипет готує в пустельній ділянці базові обʼєкти для надання притулку палестинцям, якщо їм все ж доведеться тікати з Рафаху.

Єгипет виступає проти переміщення палестинців із Гази й проти повторення «Накби», коли майже 700 тисяч палестинців покинули домівки й втекли під час війни через створення Ізраїлю в 1948 році.