США запустили супутники, які мають боротися з «космічною зброєю» росії та відслідковувати гіперзвукові ракети

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Пентагон запустив на навколоземну орбіту кілька супутників, які відстежуватимуть гіперзвукові й балістичні ракети, а також новітню «космічну зброю» росії.

Про це пише The New York Times.

Запущені супутники — це космічні датчики стеження (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensors, або HBTSS). Вони призначені для виявлення ракет, які можуть бути запущені Китаєм, росією чи будь-якою іншою країною.

Ці супутники стануть основою для майбутньої мережі. По суті військові беруть на озброєння принципи роботи створеної Ілоном Маском мережі системи інтернет-звʼязку Starlink, в якій вже зараз понад 5 000 супутників.

Упродовж найближчих пʼяти років на створення супутникової системи планується витратити майже $14 мільярдів. Контракти на розбудову системи вже укладені з великими військовими постачальниками, такими як Lockheed Martin і Northrop Grumman. Пентагон також працює з компаніями Rocket Lab і Sierra Space.

Ідея полягає в тому, щоб створити систему, яка зможе повноцінно працювати навіть у тому випадку, якщо противник виведе з ладу понад десяток супутників. Сама ж мережа буде розгортатися досить швидко.