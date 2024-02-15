Зеленський їде в «європейське турне» — будуть переговори з лідерами держав і великими бізнесами

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський 16 лютого відвідає Німеччину та Францію для переговорів з канцлером Олафом Шольцом і президентом Емманюелем Макроном.

Про це повідомили в Офісі президента.

Наступного дня, 17 лютого, Володимир Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції та проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.

У нього заплановані переговори з віцепрезиденткою США, президентом Чехії, премʼєркою Данії, премʼєром Нідерландів та іншими лідерами держав і великих бізнесів.

Останнім часом французькі медіа писали, що уряд Франції може передати винищувачі Dassault Mirage 2000D на запит України. Також вони очікують, що Зеленський у Німеччині та Франції обговорюватиме зброю, а з Макроном — саме винищувачі Mirage для ЗСУ.

Авіапарк ВПС Франції налічує 195 винищувачів (96 Rafale і 99 Mirage 2000 серій 5, C і D). Також 40 літаків є у Військово-морського флоту Франції. Зараз французька авіація виводить Mirage з експлуатації та замінює їх літаками Rafale.