Зеленський їде в «європейське турне» — будуть переговори з лідерами держав і великими бізнесами
- Автор:
- Ліза Бровко
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський 16 лютого відвідає Німеччину та Францію для переговорів з канцлером Олафом Шольцом і президентом Емманюелем Макроном.
Про це повідомили в Офісі президента.
Наступного дня, 17 лютого, Володимир Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції та проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.
У нього заплановані переговори з віцепрезиденткою США, президентом Чехії, премʼєркою Данії, премʼєром Нідерландів та іншими лідерами держав і великих бізнесів.
Останнім часом французькі медіа писали, що уряд Франції може передати винищувачі Dassault Mirage 2000D на запит України. Також вони очікують, що Зеленський у Німеччині та Франції обговорюватиме зброю, а з Макроном — саме винищувачі Mirage для ЗСУ.
Авіапарк ВПС Франції налічує 195 винищувачів (96 Rafale і 99 Mirage 2000 серій 5, C і D). Також 40 літаків є у Військово-морського флоту Франції. Зараз французька авіація виводить Mirage з експлуатації та замінює їх літаками Rafale.
- Про те, що у Франції розглядають можливість передати Україні свої винищувачі Mirage, писали ще в березні минулого року.
- Україна закликає союзників надати їй бойові літаки західного типу. Під час поїздки Зеленського до Лондону у травні 2023 року уряд Великої Британії повідомив, що влітку 2023 року країна розпочне навчальну місію для українських пілотів. Того ж дня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що українські пілоти проходитимуть навчання на французьких Mirage 2000.