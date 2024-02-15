Перемовини Зеленського і путіна та дворівневе НАТО. Bloomberg дізнався пріоритети Трампа в разі перемоги на виборах

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Дональд Трамп у разі перемоги на виборах президента США в листопаді 2024 року розглядає як пріоритети тиск на росію та Україну, щоб змусити сторони до перемовин, а також ідею дворівневого НАТО.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, які ознайомлені з планами Трампа.

Республіканець хоче посадити за стіл перемовин рф і Україну на початку можливого нового президентського терміну. Один з радників заявив, що цьому може сприяти обіцянка США припинити військову допомогу Україні та погроза рф збільшити підтримку ЗСУ, якщо вона відмовлятиметься. Ще одним важелем впливу на рф може бути посилення санкцій на Центральний банк росії.

Щодо НАТО, то Трамп хоче скоротити зобовʼязання США перед Альянсом. Він обговорював з радниками модель, де стаття 5 про оборону будь-якого члена Альянсу, який зазнав нападу, застосовувалася лише до тих держав, які витрачають на оборону 2% від ВВП.

Частина союзників Трампа також виступають за введення нових тарифів для членів НАТО, які «відстають». Видання пише, що такі зміни, у разі впровадження, радикально змінять європейську безпеку і призведуть до розколу НАТО.