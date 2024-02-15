Росія атакувала Україну ракетами. У кількох областях є влучання

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Пресслужба Національної гвардії

Від ранку 15 лютого російські окупанти атакували Україну ракетами. Відбулася чергова масована атака, перед якою Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу через загрозу пусків крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95МС. Також була активність тактичної авіації на північно-східному напрямку. Ракети летіли по всій території країни зі змінами курсу й маневрували.

У Львові чули звуки вибухів. Мер міста Андрій Садовий повідомив про влучання. Попередньо, у кількох будинках на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна. Пізніше Садовий уточнив, що було влучання в обʼєкт інфраструктури, а на область летіли понад десять ракет.

Наслідки атаки на Львів.

Так само вибухи чули й мешканці Запоріжжя. Як написав голова ОВА Іван Федоров, є влучання по обʼєкту інфраструктури Запоріжжя. Одна людина поранена. У місті через російську атаку постраждали чотири людини. Пошкоджені будинки, заклад освіти, приміщення магазину.

Наслідки обстрілу Запоріжжя.

У Києві відпрацювала Протиповітряна оборона, було чутно вибухи, зазначив мер Віталій Кличко. Ракети заходили на місто з різних напрямків. І всі вони, як додала Київська міська військова адміністрація, були знищені. У столиці минулося без жертв.

На Полтавщині є влучання після атаки, повідомив голова ОВА Філіп Пронін. Окупанти поцілили у складське приміщення в Миргородському районі. Почалася пожежа на площі 100 квадратних метрів. Люди не постраждали.

Ранок на Дніпропетровщині теж почався з вибухів. Російські окупанти атакували обʼєкти цивільної інфраструктури. Працювала ППО, інформував очільник ОВА Сергій Лисак.

У Хмельницькій ОВА додали, що в області є ушкодження цивільних об’єктів.