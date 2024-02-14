Телескоп Hubble показав місце активного зореутворення в сузірʼї Скорпіона

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ESA / NASA

Космічний телескоп Hubble американської агенції NASA показав надзвичайно яскраву й барвисту область активного зореутворення IRAS 16562-3959, що пролягає у межах Чумацького Шляху в сузірʼї Скорпіона, приблизно за 5 900 світлових років від Землі.

Це зображення зробили, використавши спостереження ширококутної камери телескопа Wide Field Camera 3 (WFC 3).

Зображення зореутворення IRAS 16562-3959 у сузірʼї Скорпіона. ESA / NASA

У центрі зображення IRAS 16562-3959 розміщена масивна зірка, маса якої приблизно в 30 разів більша за масу нашого Сонця.

Насиченістю кольорів зображення завдячує чотирьом окремим фільтрам для збору даних. Це тонкі шматочки матеріалу, які пропускають світлові хвилі лише певної довжини. Їх можна розмістити перед чутливою до світла частиною телескопа, і це дозволятиме астрономам контролювати те, якої довжини телескоп збирає хвилі світла під час кожного спостереження.

Необроблені знімки телескопа завжди монохромні, незалежно від того, які фільтри використовували. Проте спеціально підготовлені художники та спеціалісти із зображення можуть обрати кольори, які відповідають діапазону довжин хвиль, охопленому окремими фільтрами.

У випадку, коли пряма відповідність неможлива — наприклад, у цьому зображенні, де всі дані в невидимому для людського ока інфрачервоному режимі — художник може вибрати для знімка кольори, які найкраще відображають реальність.

Зокрема, вони можуть додати більше синього для коротших хвиль, а червоного — для довших хвиль. Потім дані з кількох фільтрів обʼєднують, щоб створити різнокольорове зображення, яке не лише красиво виглядає, але має наукове значення.

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У хвилях ближнього інфрачервоного випромінювання, до яких чутливий Hubble, центральна область виглядає темною, тому що на шляху є дуже багато пилу. Ближнє інфрачервоне світло просочується в основному з двох сторін — у верхньому лівому куті та нижньому правому — це потужний струмінь від масивної протозірки очистив пил.

Астронавти зазначають, що такі зображення допоможуть їм краще зрозуміти, як народжуються наймасивніші та найяскравіші зірки в нашій галактиці.