Канада виділить Україні $44 мільйони на оборону. Частина піде на обладнання для F-16

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Air Force USA

Канада зробить внесок до Коаліції винищувачів у розмірі $44 мільйонів. Кошти підуть Україні на необхідні матеріали та обладнання для винищувачів F-16, зокрема на запчастини, озброєння, авіоніку та боєприпаси.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер на 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн»).

Цей внесок є частиною нового фінансування військової допомоги Україні на суму близько $360 мільйонів, про яке канадський премʼєр-міністр Джастін Трюдо оголосив у Києві в червні 2023 року.

Також минулого місяця Блер заявив, що Канада з лютого 2024 року виділить близько $11 мільйонів на навчання українських пілотів на F-16. Кошти підуть, зокрема, на інструкторів, літаки та допоміжний персонал. Окрім того, Канада навчатиме українських військових англійської мови.